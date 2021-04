Final Fantasy VII Remake Integrade – Neue Gameplay-Details & Synchronsprecher enthüllt

Square Enix hat weitere Details zu Final Fantasy VII Remake Integrade enthüllt, darunter zum Gameplay und der Yuffie-Epsiode. Außerdem stellt man heute das Voice Cast vor und enthüll den offiziellen Titel für die neue Episode, der auf FF7R EPISODE INTERmission lautet.

Spieler können sich demnach auf Yuffies unverwechselbaren Kampfstil freuen, wenn sie versucht, die mächtigste Materia des Shinra-Konzerns zu stehlen. Yuffie glänzt dabei im Nah- und Fernkampf, begibt sich mithilfe von Avalanche hinter feindliche Linien, und stellt so die Ehre ihres Heimatlandes wieder her, um so lang überfällige Rache zu üben.

Als eine der besten Ninjas von Wutai bietet sie einen einzigartigen Spielstil, der es ihr erlaubt, ihren riesigen, kultigen Shuriken auf Gegner zu werfen. Wenn sie ihren Shuriken wirft, kann sie dessen Reichweite und Schaden mit Ninjutsu-Fernangriffen erhöhen und ihm mit ihrer Fertigkeit „Elementar-Ninjutsu“ das Element Feuer, Eis, Blitz oder Wind verleihen.

Eine weitere Fertigkeit Yuffies, „Verbannung“, entfesselt einen Angriff, der mehr Schaden verursacht, je mehr ATB für andere Kommandos aufgewandt wurden. Ähnlich wie bei den Ninjutsu-Angriffen kann das Element dieser Attacke mit Elementar-Ninjutsu verändert werden.

Yuffie kann mit „Wirbelsturm“ ebenfalls eine Windböe verursachen, die Gegnern in der Nähe Schaden zufügt und diese näher heranzieht. In FF7R EPISODE INTERmission können sich Spieler darauf freuen, mehr über Yuffies speziellen Ninja-Kampfstil zu lernen und erweitertes Gameplay zu genießen.

Das sind die Synchronsprecher

Square Enix stellte ebenfalls die talentierten Synchronsprecher für die englische Vertonung der neuen Charaktere in FF7R EPISODE INTERmission vor, darunter:

Yuffie Kisaragi, gesprochen von Suzie Yeung

Sonon Kusakabe, gesprochen von Aleks Le

Weiss, gesprochen von Daman Mills

Zhijie, gesprochen von Griffin Puatu

Nayo, gesprochen von Ashley Boettcher

Billy Bob, gesprochen von David Goldstein

Polk, gesprochen von Daniel Amerman

Neben Yuffie und Sonon werden in FF7R EPISODE INTERmission weitere Charaktere vorgestellt, darunter Zhijie, ein Wutaianer, der als Kontakt zwischen der neuen Regierung Wutais und Avalanche dient, sowie Mitglieder von Avalanche – Nayo, Billy Bob und Polk – und Weiss, der sadistische Regent von Shinras streng geheimer, unterirdischer Forschungseinrichtung Deepground.

Final Fantasy VII Remake Integrade erscheint am 10. Juni für PlayStation 5.