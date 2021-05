Final Fantasy VII Remake Intergrade – Trailer zeigt Fort Condor, Ramuh Summon & mehr

Square Enix präsentiert heute einen neuen Trailer zu Final Fantasy VII Remake Intergrade, in dem man Fort Condor, Ramuh Summon & mehr vorstellt.

Der neue Trailer zeigt unter anderem die beeindruckende Grafik auf PS5, ebenso neue Inhalte aus der Episode INTERmission, die Yuffie Kisaragi und ihrem Partner Sonon Kusakabe auf der gefährlichen Mission folgt, Midgar zu infiltrieren und die mächtigste Materie von Shinra Electric Power Company zu stehlen.

Final Fantasy VII Remake Intergrade führt somit mehr als nur die Yuffie-Episode ein. Auf PlayStation 5 erhält das Remake nochmals ein beeindruckendes und grafisches Update, einschließlich verbesserter Licht- und Nebeleffekten bei Skybox-Texturen, die Ladezeiten wurden erheblich verkürzt und neue Modi bieten euch die Wahl zwischen der Priorisierung der 4K-Auflösung oder flüssigen 60fps.

Neben Yuffie und Sonon werden in Final Fantasy VII Remake Intergrade weitere Charaktere vorgestellt, darunter Zhijie, ein Wutaianer, der als Kontakt zwischen der neuen Regierung Wutais und Avalanche dient, sowie Mitglieder von Avalanche – Nayo, Billy Bob und Polk – und Weiss, der sadistische Regent von Shinras streng geheimer, unterirdischer Forschungseinrichtung Deepground.

Update zu Part #2

Heute gibt es außerdem ein kleines Update zum Fortschritt der Entwicklung von Part #2, das laut Co-Director Tetsuya Nomura gute Fortschritte macht, auch wenn man noch keinen Termin dazu nennen kann. Hierzu heißt es:

„Die Entwicklung schreitet ziemlich gut voran. Ich würde gerne eine richtige Ankündigung machen, wenn das Timing stimmt. Ihr werdet in der Lage sein, eine etwas andere Atmosphäre als im ersten Spiel zu genießen […] die Dinge laufen gut, also wartet bitte darauf. Das nächste Spiel beginnt direkt nach Intergrade, also hoffe ich, dass ihr auch Intergrade spielen könnt.“

Final Fantasy VII Remake Intergrade erscheint am 10. Juni 2021 als Standard Edition, in physischer wie digitaler Form, und als Digital Deluxe Edition im PlayStation Store erhältlich sein. Die Digital Deluxe Edition von Final Fantasy VII Remake Intergrade ist zudem mit einem digitalen Mini-Soundtrack mit Titeln wie „Descendant of Shinobi“ und einem digitalen Artbook mit Concept Art und Charakterbögen ausgestattet.