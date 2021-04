Railway Empire: Japan DLC zieht es in das Land der aufgehenden Sonne

Kalypso Media zieht es in das Land der aufgehenden Sonne und veröffentlicht dazu in Kürze den Japan-DLC für Railway Empire.

Railway Empire – Japan katapultiert euch zurück in das späte 19. Jahrhundert, dem Zeitpunkt, wo die industrielle Revolution unmittelbar bevorsteht und das japanische Volk den lautstarken Wunsch nach einem landesweiten Eisenbahnetzwerk äußert.

Mit der erfolgreichen Meiji-Restauration wird das nun Realität und die Menschen aus den ehemals feudalen Regionen sehnen sich danach, in die wachsenden Metropolen zu reisen. Spieler können inmitten von wunderschönen Bergen und einem Meer aus Kirschblüten ihre Gleise verlegen. Mit Weitblick, guter Planung und einer cleveren Strategie errichten Spieler:innen so ein Schienennetz, welches den „großen Pendelverkehr“ ermöglicht und Japan in ein neues Industriezeitalter lenkt.

„Japan 1872: Nach der erfolgreichen Wiedereinsetzung der Meiji-Herrschaft steht das Land der aufgehenden Sonne vor einer vielversprechenden Ära großer industrieller und wirtschaftlicher Veränderungen. Japans lang gehegter Wunsch, ein modernes, landesweites Eisenbahnnetz zu entwickeln, kann nun Wirklichkeit werden. Die Menschen aus den ehemals feudalistischen Regionen sehnen sich danach in die boomenden Metropolen zu reisen.“

Mit dem Japan-DLC liegt es nun an euch, ein Eisenbahnnetz zu errichten und das „große Pendeln“ zu ermöglichen. Dafür braucht es aber vorausschauende Planung und eine kluge Strategie, wobei es abzuwägen gilt, ob man Personentransporten oder dem Güterverkehr den Vorzug gibt.

Der Railway Empire: Japan DLC erscheint am 07. Mai 2021.