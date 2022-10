Final Fantasy XIV – Neuer Spielerrekord & Fan Fests für 2023-24 angekündigt

Ergänzend wurden eine Vielzahl anderer Neuigkeiten enthüllt, darunter einer Übersicht über die neuen Inhalte im Spiel, die am Dienstag, den 18. Oktober, als Teil von Patch 6.25 in FINAL FANTASY XIV Online Einzug halten.

In Eorzea zählt man demnach aktuell 27 Millionen Spieler , wie man während der Ausstrahlung des 73. Briefs des Produzentens LIVE bekannt gab. In der 14-stündigen Sendung gab der Produzent und Direktor von FINAL FANTASY XIV Online , Naoki Yoshida, außerdem erste Details zum Fan Fests in 2023-24 bekannt.

