Marvel’s Midnight Suns erscheint für die aktuellen Konsolen am 02. Dezember gefolgt von den Last-Gen Versionen in 2023.

In diesem Showcase taucht man mit 2K NextMaker und dem Strategiespieler der Extraklasse, Christopher Odd, in die vampirisch verbesserten Fähigkeiten von Blade ein. Dieser wird auch „Daywalker“ genannt, und ist ein Dhampir: halb Mensch, halb Vampir, mit der Kraft, der Ausdauer und den Sinnen eines Vampirs und der Sonnentoleranz eines Menschen.

