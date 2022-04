Final Fantasy XIV – Update 6.1 Newfound Adventure hat einen Termin

Square Enix gab heute die Details und den Termin zum Update 6.1 in Final Fantasy XIV bekannt, das den Namen Newfound Adventure trägt. Schon am 12. April wird es soweit sein.

Im Zuge des aktuellen Letter from the Producer bot man außerdem Einblicke in die Inhalte, zeigte einen neuen Trailer, Liveaufnahmen des Spielgeschehens und vieles mehr. Unter anderem widmete man sich darin Aufträgen des Hauptszenarios und dem Nebenauftrag „Tatarus Großunternehmung“. Die erweiterte Erzählung rund um die Rollenaufträge und eine Fülle von Inhalten, die mit der Patch 6.1x-Serie Einzug halten, wurden außerdem behandelt.

Das Update 6.1 umfasst auch einen neuen Inhaltshelfer für A Realm Reborn (2.0). Mithilfe dieses Systems wird es möglich sein, alle auf vier Spieler ausgelegten Dungeons und Prüfungen als Einzelspieler zusammen mit einer Gruppe an NPCs abzuschließen. Darüber hinaus ist eine grundsätzliche Überarbeitung von Kap Westwind und späteren Prüfungen geplant, um sie zugänglicher für neue Spieler zu gestalten und auf eine Einzelspielererfahrung zuzuschneiden. Der Inhaltshelfer wird zudem in zukünftigen Updates erweitert, sodass auch die Inhalte von Patch 2.x, die Erweiterung Heavensward sowie weiterführende Inhalte unterstützt werden.

Das aktuelle Video umfasst zudem nachfolgende Highlights:

Patch 6.1 eröffnet ein neues Kapitel für Krieger des Lichts. Neuer 24-Spieler Allianz-Raid – „Mythen Eorzeas (Teil 1) Im Reich der Götter: Aglaia“, der erste Teil einer brandneu entwickelten Allianz-Raid-Serie, wird Spieler göttlichen Herausforderungen unterziehen, denn es gilt, mehr über die als „die Zwölf“ bekannten Gottheiten herauszufinden.

Zusätzliche Details zu dem neuen, klein angelegten PvP-Inhalt namens „Crystalline Conflict“ wurden enthüllt, inklusive dem neuen Belohnungssystem und PvP-Terminen. Weitere Inhalte, einschließlich Job-Anpassungen, die Fähigkeit, Ausrüstungsgegenstände aus dem FFXIV Online Store anzuprobieren, Systemaktualisierungen und mehr wurden präsentiert.

Abschließend wird mit dem Update 6.1 ein neuer Dungeon und eine neue Traumprüfung, das „Heldenlied von Ultima“, hinzugefügt. Dazu gesellt sich der neue Reisekodex, eine Sammlung von Informationen über Charaktere und Spielbegriffe, die je nach Spielfortschritt im Hauptszenario von 6.1 immer weiter vervollständigt wird.

Patch 6.11 wartet zudem mit dem neuen schweren Inhalt „Drachenkrieg (fatal)“ auf, und Spieler*innen dürfen sich auf weitere Nebenaufträge aus der Reihe „Hildibrands Fälle“ sowie neue Wunschlieferungen freuen, die mit Patch 6.15 verfügbar sein werden. Die Reise zwischen Datenzentren wird mit Patch 6.18 möglich sein.

Ergänzende Details zum neuen Update gibt es auch auf der offiziellen Homepage.