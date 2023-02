Final Fantasy XVI – Demo, Gameplay & Arcade-Mode

„Da wir zum Ende kommen, kommen wir auch zum Abschluss unserer Entwicklung von Final Fantasy XVI. Wir stehen kurz vor der Fertigstellung und sind bereit, das Spiel am 22. Juni 2023 weltweit zu veröffentlichen. Ich kann sagen, dass wir keine Verschiebung erwarten und dass das Spiel pünktlich erscheinen wird, sofern nicht etwas Höheres passiert, wie ein Meteor, der unser Hauptquartier in Japan trifft.“

Das wird wie geplant im Juni der Fall sein, an dessen Release man nach wie vor festhält. Gegenüber Gematsu bekräftigte man noch einmal, dass sich die Entwicklung in der finalen Phase befindet.

In diesem Punkt erwähnt man außerdem Weltranglisten, in denen Spieler ihre Punktzahlen mit anderen vergleichen können. Dies ist das erste Mal, dass Final Fantasy-Spiel mit einem Arcade-Modus und Bestenlisten ausgestattet wird. Der Initiator dazu scheint Ryota Suzuki (DMC 5) zu sein, der als Combat-Director an Final Fantasy XVI mitwirkt.

Laut dem Producer Naoki Yoshida werden mehrere neue Modi in Final Fantasy XVI freigeschaltet, sobald das Hauptspiel abgeschlossen hat. Dazu zählt auch ein Arcade-Mode, in dem man um Punkte kämpfen wird, verrät jetzt aber noch nicht allzu viele Details daraus.

