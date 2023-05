Final Fantasy XVI – Weitere Eindrücke im Gameplay

In einigen Nationen werden diese Dominanten aus Bewunderung für diese Stärke wie Könige behandelt – in anderen werden sie aus Angst davor gebunden und gezwungen, als Kriegswaffen zu dienen. Diejenigen, die als Dominanten geboren wurden, können ihrem Schicksal nicht entkommen, wie grausam es auch sein mag.

Ein weiterer Fokus liegt auf den Eikons, die laut Square Enix die mächtigsten und tödlichsten Kreaturen in Valisthea darstellen. Jeder lebt in einem Dominanten – einem einzelnen Mann oder einer einzelnen Frau, die mit der Fähigkeit gesegnet sind, ihre Schreckensmacht anzurufen. Gleichzeitig sorgen die Eikons somit für ein wenig mehr Chancengleichheit. Mit ihrer Macht werden Kriege geführt und gewonnen – und ganze Territorien genauso leicht dem Erdboden gleichgemacht.

Die Kämpfe erhalten in Final Fantasy XVI eine umfassende Überarbeitung, weg vom rundenbasierten Ansatz und hin zu etwas, das mehr der Charakteraktion ähnelt. Dies ist unter anderem Combat Director Ryota Suzuki zu verdanken, der zuvor auch an der Devil May Cry-Serie gearbeitet hat.

