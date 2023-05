Gran Turismo World Series 2023 Startschuss fällt am 13. Mai

Sony und Polyphony Digital haben den Startschuss zur Gran Turismo World Series 2023 für den 13. Mai 2023 bestätigt. Geplant sind mehrere Cups und Etappen.

Los geht es am 13. Mai mit dem Nations Cup, der bis zum 3. Juni ausgetragen wird; gefolgt vom Manufacturers Cup, der vom 7. Juni bis 1.Juli stattfindet. Jeder Spieler von Gran Turismo 7 kann daran über den Sportmodus teilnehmen und im Nations Cup sein Heimatland, bzw. im Manufacturers Cup seinen bevorzugten Hersteller, vertreten.

Im Online-Wettbewerb werden zunächst die Spieler ermittelt, die sich für die beiden Live-Events der Serie 2023 qualifizieren. Der World Series Showdown findet am 11. und 12. August in Amsterdam statt, während due World Finals im Dezember an einem noch nicht bekannt gegebenen Ort folgen. Zum ersten Mal seit 2020 werden die Finals wieder vor einem Live-Publikum ausgetragen.

Zum Start der diesjährigen Gran Turismo World Series sagt Kazunori Yamauchi, der Schöpfer der Gran Turismo-Reihe:

Im vergangenen Jahr endeten die World Finals in Monaco mit einem knappen Sieg von Subaru im Manufacturers Cup. In einem nicht minder spannenden Nations Cup setzte sich der Spanier Coque López vor dem Chilenen Angel Inostroza und dem Brasilianer Igor Fraga durch.

Gran Turismo 7 Update 1.33

In Vorbereitung auf die Gran Turismo World Series 2023 ist ab sofort ein neues Update (v1.33) für Gran Turismo 7 verfügbar. Damit wurde ein Problem mit dem TOYOTA GAZOO Racing GT Cup 2023 behoben, bei dem die Anzahl der Punkte für Runde 1 am 30. April in der Punktewertung nicht korrekt angezeigt wurde. Die in Runde 1 erzielten korrekten Punkte werden in der Rangliste berücksichtigt, nachdem am 14. Mai ein neues Ergebnis aus Runde 2 registriert wird.