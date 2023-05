Trackmania – Free-to-Play Racer erscheint in wenigen Tagen

Trackmania wird auf Konsolen einer ganzen Reihe zusätzlicher Features ausgestattet, darunter Crossplay, Clubs, Seasons und tägliche Herausforderungen. Der Racer entführt die Spieler in eine Online-Multiplayer-Welt, in der man allein gegen die Geister anderer Spieler oder gegen echte Spieler antreten kann.

Ubisoft bringt ihren Free-2-Play Racer Trackmania schon in wenigen Tagen auf die PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und weitere Plattformen. Los geht es am 15. Mai 2023.

