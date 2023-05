EA SPORTS F1 23 – Gameplay Deep Dive stellt Update der Physik, Handling & mehr vor

Dank des Feedbacks der Community feiert in diesem Jahr auch die 35%-Renndistanz ihr Debüt und bietet den perfekten Kompromiss zwischen den bisherigen Optionen für kurze und lange Rennen. Die roten Flaggen sorgen indes für ein neues strategisches Element und die Fähigkeit, schnell zu reagieren,um so den Ausgang eines Rennens zum Guten oder Schlechten zu verändern.

Durch die Einbeziehung des Feedbacks des F1-Teams wurde zum Beispiel eine bessere Balance zwischen Aerodynamik und Reifenhaftung erreicht, was zu einem realistischeren Fahrgefühl führt. Verbesserungen beim Motordrehmoment und der Massenträgheit sorgen außerdem für eine authentischere Gaspedalsteuerung und eine bessere Verbindung zum Fahrzeug. Neben diesen Verbesserungen gibt die „Precision Drive“-Controller-Technologie den Pad-Spielern:innen mehr Kontrolle und Sicherheit in den entscheidenden Rennmomenten.

Wie zuvor schon einmal erwähnt, wurde das Fahrverhalten von F1 23 im Vergleich zur letzten Saison verbessert und ermöglicht ein vorhersehbareres Gameplay. Die neue Fahrzeugphysik verleiht den Autos in diesem Jahr eine bessere Traktion beim Bremsen, Beschleunigen und in Kurven.

