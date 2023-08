Firewall Ultra – PvP-Mode Exfil vorgestellt

„Dieser Teil des Spiels ist der schwierigste, da sich die Feinde an eurer Position versammeln und alles auffahren, was sie haben. Spieler, die diesen Angriff überleben, werden mit der Spielwährung Crypto belohnt und haben während des Matches hoffentlich einige Black Road-Dealer-Missionen abgeschlossen.“

Gelingt es einem, alle drei Laptops zu hacken und an die Informationen zu gelangen, eskaliert das Spiel endgültig: Euer Team muss in die Evakuierungszone vordringen und sich dort verstecken, bis die Evakuierung abgeschlossen ist.

In Exfil können vier Spielern Missionen angehen, um die Daten von drei Laptops zu sichern. Die Karten wurden daher sowohl für den PvE- als auch für den PvP-Modus entworfen, um stets neue Wege und Möglichkeiten zu finden, wie man seine Gegner flankieren kann. Sobald man eine Mission in Exfil beginnt, verschafft man sich Zugriff auf die Zugangspunkte, um die Laptops zu orten und die Strategie festzulegen. Jedes Level in Exfil gestaltet sich dabei wie ein kleiner Spielplatz, der euch viele Möglichkeiten und Szenarien bietet.

In wenigen Tagen erscheint mit Firewall Ultra der nächste potenzielle PS VR2 Hit, der einen neuen PvP-Mode namens Exfil mit bringt. Details dazu hat First Contact Entertainment jetzt geteilt .

