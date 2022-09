Firewall Ultra – KoOp-Shooter für PlayStation VR2 angekündigt

Firewall Ultra nutzt zudem die spezifischen Features von PlayStation VR2, darunter die Sense-Technologien wie Eye-Tracking, mit denen man Waffen intuitiv wechseln und HUD-Anzeigen über die Kameras aufrufen kann, die in das Headset integriert sind. Erwähnt wird außerdem Eye-Tracking, Finger-Touch-Detection, adaptive Trigger und haptisches Feedback, Foveated Rendering, ein 110° Sichtfeld und superschnelle Ladezeiten, also alles was das Headset hergibt.

What do you think?