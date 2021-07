Firewall Zero Hour: Operation: Rubicon startet morgen

In dieser Woche startet die Operation: Rubicon in Firewall Zero Hour, wie First Contact Entertainment bekannt gibt.

Im Fokus stehen diesmal zahlreiche neue Missionen und Aufgaben, die euch mit massig Boni belohnen. Dazu zählen mehr als 24 neue kosmetische Belohnungen in dieser Saison, darunter Gesichtsbemalungen und Tarnskins, eine neue Granate mit blauem Rauch und vieles mehr.

Ein Highlight ist außerdem der Legendary Weapon Skin: Gilded Sten, den alle Rubicon Op Pass Inhaber erhalten, die alle Free, Premium und Bonus Missions in Operation: Rubicon beenden, plus 250,000 Crypto.

Op Pass und Hack Key Bundles

Der Rubicon Op Pass umfasst 16 zusätzliche kosmetische Mission Rewards, sowie die Möglichkeit, den Legendary Weapon Skin freizuschalten. Den Gilded Sten bekommt ihr, wenn ihr alle 24 Missionen der Saison erledigt habt.

Hack Keys können außerdem dafür genutzt werden, um sofort eine Operational Mission abzuschließen und die kosmetische Belohnung zu erhalten. Dies richtet sich an Spieler, die nicht so viel Zeit haben. Hack Keys aus der letzten Saison lassen sich zudem übertragen.

Firewall Zero Hour – Rubicon Op Pass + 25 Hack Keys

Firewall Zero Hour – Rubicon Op Pass + 5 Hack Keys

Firewall Zero Hour – Rubicon Op Pass + 1 Hack Key

Firewall Zero Hour – 5 Hack Keys Pack

Weitere Details zur neue Season, die diesmal keine neue Karte oder Operators umfasst, gibt es auf dem offiziellen PlayStation Blog.