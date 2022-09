First Dwarf – Action-RPG für 2023 auf PS5 bestätigt

Entwickler Star Drifters kündigte heute ihr Action-RPG First Dwarf für 2023 auf PS5, Xbox Series, Nintendo Switch und den PC an.

Zwerge sind bekannt für ihre perfekt gepflegten Bärte und ihre bemerkenswerten technischen Fähigkeiten. Es gibt jedoch nicht viele Geschichten über ihre optimistische Natur und ihre wirklich mutigen Herzen. Star Drifters möchte genau diese Aspekte hervorheben und lädt die Spieler zu einer unvergesslichen Reise durch die schwimmenden Länder von Driftland ein. Gemeinsam mit dem charismatischen Zwergeningenieur Tru und seinem entzückenden Drachen Ragna erwartet die Spieler ein äußerst spannendes Action-RPG-Adventure.

First Dwarf

First Dwarf spielt in einer offenen Welt, die einst ein ganzer Planet war, bevor sie ein großer Krieg in treibende Inseln zerschmettert hat. Die Spieler schlüpfen in die Fußstapfen von Tru, einem Scouting-Ingenieur in einem Mech, der den Auftrag hat, unbekannte Länder auf der Suche nach einer neuen Siedlung für die verblassende Zwergenzivilisation zu erkunden. Begleitet von seiner lieben Freundin, der weiblichen Drachen Ragna, muss Tru Ressourcen und Mana sammeln, um seine mechanische Rüstung zu tanken und zu verbessern, er muss Basen für die Verteidigung aufbauen und sich in Nahkämpfe mit der lokalen Fauna begeben, um seine Mission zu erfüllen.

Im Laufe ihrer Reise werden Tru und Ragna neue Geheimnisse des mysteriösen Landes aufdecken. Ihre Suche könnte eine unerwartete Wendung nehmen, wenn Tru Spuren seines lange verschollenen Vaters entdeckt, der einst versuchte, das Gebiet zu erobern, aber nie zurückkehrte, und jemand anderen – ein mächtiges Wesen, das die Zukunft des Zwergenreichs bedroht.

First Dwarf erscheint 2023.