Microsoft: CMA sieht Sonys Marktposition nach Activision Übernahme deutlich geschwächt

„PlayStation hat derzeit einen größeren Anteil am Konsolenmarkt als Xbox, aber die CMA ist der Ansicht, dass Call of Duty so wichtig ist, dass der Verlust des Zugriffs darauf (oder der Verlust des Zugriffs zu wettbewerbsfähigen Bedingungen) die Einnahmen und die Nutzerbasis von Sony erheblich beeinträchtigen könnte.“

Zwar erkennt man an, dass Sony derzeit der größere Player im Konsolen-Business ist, insbesondere Call of Duty könnte hier aber zu einer erheblichen Marktverschiebung beitragen, sofern es nur noch exklusiv oder als Teil des Game Pass erscheint, wie von Microsoft bereits geplant.

