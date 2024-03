Flintlock the Siege of Dawn: Gameplay-Overview

Der Entwickler A44 Games bietet einen weiteren und umfassenden Einblick in ihr strategisches Action-Rollenspiel „Flintlock the Siege of Dawn“, das im Sommer 2024 erscheint.

Diesmal kommentieren mit Simon Dasan (Creative Director) und Dale Pugh (Associate Art Director) die gezeigten Szenen. Darin erfahren die Spieler mehr über Lagerplätze, die Kämpfe, Fortbewegung, Feinde, Nebenquests und vieles mehr, mit einer Fülle von noch nie dagewesenem Filmmaterial aus dem Spiel.

„Flintlock the Siege of Dawn“ erscheint für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC.