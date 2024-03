Star Ocean: The Second Story R Update 1.10 fügt aufregende Inhalte hinzu

Neben einem neuen Schwierigkeitsgrad erwartet die Spieler ein neuer Weltboss nach Abschluss des Spiels, plus neue Waffen und mehr. Die neue Schwierigkeitsstufe Chaos verlangt den Spielern noch mehr ab, in dem Feinde schwerer werden, neue strategische Ansätze gefunden werden und Ressourcen knapper werden.

Square Enix veröffentlichte heute das Update 1.10 für den Rollenspiel-Klassiker Star Ocean: The Second Story R. Mit diesem können Spieler zahlreiche und aufregende Inhalte erwarten, darunter den neuen Chaos-Schwierigkeitsgrad.

