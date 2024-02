Flintlock: The Siege of Dawn – Gameplay zeigt die taktischen Möglichkeiten

Flintlock: The Siege of Dawn erscheint im Sommer 2024 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.

Im Video werden die neuen Fähigkeiten der Protagonistin Nor Vanek und ihres mysteriösen Begleiters Enki vorgestellt. Dazu gibt es neue Gegner aus der Region “Wanderer’s Rest” und einen kurzen Blick auf Cosmetics und Ausrüstung für Nor.

A44 Games bietet heute einen Blick auf das taktische und magische Gameplay in Flintlock: The Siege of Dawn , das in diesem Sommer erscheint.

