Sea of Thieves für PS5: Rare mit Botschaft an die Community

Sea of Thieves erscheint am 30. April für PlayStation 5.

„Spieler, die den Sprung wagen, können damit rechnen, in der Sea of Thieves-Community eine neue Familie zu finden, einen riesigen und einladenden Ort, dessen Erkundung unendlich lohnend ist. Wir möchten jeden, der mit dem Spiel nicht vertraut ist, dazu ermutigen, sich dies anzuschauen.“

Für Rare ist es der ideale Zeitpunkt, um Sea of Thieves auf einer weiteren großen Plattform zu veröffentlichen und das Spiel in Zukunft mit neuen Inhalten auszustatten. Dies umfasste bisher neue Reisen, mehr Tools, neue Storys und ganz neue Spielmöglichkeiten, wie den Safer Seas-Modus für Piraten. Dieser wird zukünftig um neue Funktionen ergänzt und das Erlebnis weiter verbessert.

„Millionen von Spielern sind in den letzten sechs Jahren auf Xbox und Steam zum Sea of Thieves geströmt, und es ist unglaublich, wieder einmal eine völlig neue Community an unseren Ufern begrüßen zu dürfen. Was es aber zu einem noch größeren Meilenstein macht, ist die Tatsache, dass Rare in seiner 40-jährigen Geschichte zwar Spiele für viele Konsolen, Computer und Handhelds entwickelt hat, dies jedoch das erste Mal ist, dass ein Rare-Spiel jemals auf einer PlayStation-Plattform veröffentlicht wird.“

In einer Botschaft an die Community von Executive Producer Joe Neate sieht dieser den Release auf PS5 als Chance, wie man Sea of Thieves noch weiter stärken kann, zumal es auch das erste Mal ist, dass Rare ein Spiel für PlayStation veröffentlicht.

Nach unzähligen Gerüchten bringt Microsoft Sea of Thieves im April auf die PS5, was ein bedeutender Vorstoß von Microsoft ist, um die Exklusivität auf den Plattformen aufzuweichen. Entwickler Rare sieht darin allerdings eine andere Gelegenheit.

