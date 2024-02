Elden Ring: Shadow of the Erdtree Fortsetzung nicht ausgeschlossen

Am gestrigen Mittwoch hat From Software Elden Ring: Shadow of the Erdtree als große Erweiterung für ihren Soulslike-Hit angekündigt. Das ist aber noch nicht das Ende für das Franchise.

So kann sich der Entwickler durchaus eine weitere Erweiterung in dieser Form vorstellen, aber auch ein Elden Ring 2 stünde zur Option. Das sagte Game Director Hidetaka Miyazaki im Interview mit IGN, wonach man noch viele Geschichten zu erzählen hat.

„Wir möchten nicht sagen, dass dies vorerst das Ende der Elden-Ring-Saga ist“, so Miyazaki. „Ich glaube, wir haben am Ende von Dark Souls 3 etwas Ähnliches gesagt. Wir wollten diese Möglichkeiten nicht einfach zu diesem Zeitpunkt abmildern oder ihnen einen Riegel vorschieben. Und bei Elden Ring ist es ähnlich. Wir wollen die Möglichkeiten dafür nicht entmutigen. Vielleicht gibt es in Zukunft noch mehr Ideen.“

Was From Software für den Moment sagen kann, ist, dass es derzeit keine aktiven Pläne für weitere Inhalte nach Shadow of the Erdtree gibt. Der Erfolg des Spiels, das sich immerhin 23 Millionen Mal verkauft hat, könnte allerdings für weitere Bestrebungen in dieser Richtung ausschlaggebend sein.

Shadow of the Erdtree ist die bisher größte Erweiterung

Zunächst hat man mit Shadow of the Erdtree jedoch jede Menge neue Inhalte vor sich, das laut From Software die größte Erweiterung ist, die man jemals produziert hat. Damit erklärt sich wohl auch der recht hohe Preis von 39.99 EUR.

Gegenüber Eurogamer ergänzt der Entwickler:

„Dieses Mal wollten wir tiefer gehen und ein dichteres und reichhaltigeres Leveldesign entwickeln, das diese Art von Layouts etwas nahtloser zusammenführt. Natürlich gibt es große offene Bereiche und Legacy-Dungeons, aber wir haben auch etwas dazwischen experimentiert, um ein abwechslungsreicheres Spielerlebnis zu ermöglichen.“

Zudem können sich Spieler auf über zehn neue Bosskämpfe freuen, einschließlich gegen den mysteriösen Messmer the Impaler aus dem Trailer. Obendrauf gibt es neue Waffen, Ausrüstung und Fertigkeiten zum Erkunden.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree erscheint am 21. Juni 2024.