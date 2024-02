Xbox-Spieler sind sichtlich unglücklich über den Weg von Microsoft

Für den Moment hält Micrsoft an der Xbox als Hardware fest und bereits weitere Pläne für die nächste Generation. Sogar an der Disc möchte man noch festhalten, auch wenn der rein digitale Markt das ultimative Ziel bleibt.

„Ich bin ein reiner Xb-Gamer und bin zufrieden, solange es den Gamepass gibt – ich habe nicht das Geld für ein High-End-Gerät, also ist es was auch immer. Xbox hat mich durch einige wirklich schwierige Zeiten gebracht, also bleibe ich bei Xbox, bis die Räder abfallen.“

„Die größere Reichweite von Xbox-Spielen ist für Spieler und Studios gleichermaßen großartig, das ist es wirklich. Aber die Nebenwirkungen dieser Schritte an einem Tag, an dem Capcom und Bandai Namco die Xbox-Plattform verlassen, sind für Xbox-Spieler einfach kein guter Ausblick.“

Zunächst bringt Microsoft vier kleinere und auch ältere Titel auf die PS5 , darunter Sea of Thieves, Hi-Fi-Rush, Grounded und Pentiment. Letzteres ist ab sofort verfügbar, während die anderen drei in den kommenden Wochen folgen.

What do you think?