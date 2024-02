Star Wars: Battlefront Classic Collection für März angekündigt

Nach Tomb Raider bekommt auch Star Wars: Battlefront einen Neuanstrich, das im März als Classic Collection erscheint.

Mit der Collection finden Star Wars: Battlefront (2004) und Star Wars Battlefront II (2005) den Weg auf moderne Plattformen, einschließlich Online-Support für bis zu 64 Spieler, Erweiterungen für den Hero Assault-Modus und allen zuvor veröffentlichten Bonusinhalten.

Die Spieler stürzen sich hier als Imperium, Rebellion, Republik und Separatistenallianz in spannende Feuergefechte auf riesigen Schlachtfeldern am Boden, in der Luft und im Weltraum. Sie wählen aus einer Reihe einzigartiger Klassen, steuern eine Vielzahl von Fahrzeugen und schlüpfen in die Rollen der ikonischen Helden und Bösewichte aus verschiedenen Epochen der Stae Wars-Saga.

Star Wars: Battlefront Classic Collection Inhalte

Star Wars Battlefront (2004)

Umfasst Bonus Map: Jabba’s Palace

Star Wars Battlefront II (2005)

Umfasst Bonus Maps: Bespin: Cloud City, Rhen Var: Harbor, Rhen Var: Citadel, und Yavin 4: Arena

Umfasst Bonus Heroes: Asajj Ventress & Kit Fisto

Zu den Key-Features gehören außerde eine Kampagne und der Galactic Conquest Mode, in dem man eine eigene Strategie entwickeln, Truppen rekrutieren und seine taktische Vision zur Eroberung der Galaxie umsetzen muss. In der Kampagne erlebt man dann die ikonischen Schlachten von Star Wars: Die dunkle Bedrohung bis hin zu Star Wars: Die Rückkehr der Jedi-Ritter oder schließt sich Darth Vaders 501st Legion of Stormtroopers an.

Der 64-Spieler Online-Modus bietet:

Fight on the Ground : Wookiee Warriors, Jet Troopers, Droidekas und mehr

: Wookiee Warriors, Jet Troopers, Droidekas und mehr Drive Iconic Vehicles : Speeder Bikes, AT-STs, AT-RTs und mehr

: Speeder Bikes, AT-STs, AT-RTs und mehr Pilot Legendary Starships: TIE fighters, X-wings und mehr

Zum ersten Mal kann man in Expanded Hero Assault auf allen Bodenkarten spielen, einschließlich Todesstern, Kashyyyk, Kamino und Naboo:

Fight with Heroes : Mace Windu, Yoda, Luke Skywalker und weiteren

: Mace Windu, Yoda, Luke Skywalker und weiteren Battle with Villains: Darth Maul, General Grievous, Darth Vader und weiteren

Die Star Wars: Battlefront Classic Collection erscheint am 14. März 2024.