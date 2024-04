Foamstars: Der nächste Live-Service-Flop, Spielerzahlen brechen um 95 % ein

Jeden Freitag können sich Spieler im Foamstars-Shop kostenlose Inhalte sichern. Dazu gibt es in dieser Season einen Charakterskin für Mel T, einen Schaumkanonenskin für Jet Justice und vieles mehr. Außerdem stößt Coco Noir, dazu, die geheimnisvolle Leiterin der Kunstgalerie, die ihre Gegner mit einem Ladegewehr wegpustet und Blö mit ihrem Bubble-Biest zur Strecke bringt. Coco Noir kann kostenlos als Belohnung für Level 31 im Season Pass oder direkt durch den Kauf eines Premium Passes freigeschaltet werden. Zudem ist mit Extreme Party ein besonderes Event geplant, in dem Spiel gegeneinander antreten: Bei der „Alle sind Coco Noir“-Party spielen alle als Coco Noir, während bei der „Schäumenden Pinguin-Party“ nur mit Piang Guin und ihren Fähigkeiten „Toboggan-Bombe“ und „Kaiserpinguin-Marsch“ gekämpft werden kann.

Trotz inzwischen neuer Inhalte und Seasons schafft es Foamstars nicht, die Spieler zu halten, was für ein Live-Service-Spiel dieser Art allerdings essenziell ist. Damit könnte das Ende von Foamstars schneller eingeläutet werden als erwartet. Inzwischen ist Foamstars auch nicht mehr kostenlos verfügbar, was eine zusätzliche Hürde darstellt, um neue Spieler zu gewinnen.

Wie Truetrophies berichtet, erlebt Foamstars derzeit einen dramatischen Einbruch bei den Spielerzahlen, dabei ist das Spiel in der ersten Woche deutlich erfolgreicher gestartet, als zum Beispiel Helldivers 2. Danach ging es jedoch rapide abwärts, mit einem Spielerverlust von knapp 95 %, während Foamstars inzwischen nicht einmal mehr in den Top 200 der PlayStation Store Charts zu finden ist.

Das Interesse an Foamstars war nach dem Day-One-Release bei PlayStation Plus schlagartig weg. Der Live-Service-Titel von Square Enix entwickelt sich derzeit zum nächsten Flop für den Publisher.

