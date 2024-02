Foamstars: Season 2 & gratis PlayStation Plus Download endet bald

Nur noch bis zum 04. März kann Foamstars kostenlos bei PlayStation Plus erworben werden. Danach geht das Spiel in den regulären Verkauf und kostet 29.99 EUR.

Außerdem werden die Missionen 4-6 wurden hinzugefügt, die individuelle Geschichten der Fomastars un deren Hintergründe offenbart und wie sich jeder Charakter spielt. In Mission 6 treten sie zudem im Bosskampf „Böser Bock“ an.

Zu den Highlights der Season 2 gehört ein neuer Foamstar „Tim Tolle“, der bereits in der „Happy FriYAY Party“ aus Season One angedeutet wurde. Tim kann von allen Spielern gratis als Belohnung durch das Erreichen von Stufe 31 im Season Pass oder direkt durch den Kauf des Premium-Passes freigeschaltet werden.

Neue und bestehende erwartet in der Season 2 ein neuer Charakter, neue Modi und eine Vielfalt an kostenlosen und kostenpflichtigen kosmetischen Inhalten. Die Season 2 startet am 9. März 2024 und endet am Samstag, dem 13. April 2024 .

