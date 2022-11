Football Manager 2023 auf unbestimmte Zeit verschoben

Wann der Football Manager 2023 erscheint, möchte man so schnell wie möglich in einem Update mitteilen. Diejenigen, die das Spiel über den digitalen PSN-Store vorbestellt haben, wird die Vorbestellung storniert und eine vollständige Rückerstattung gemäß den Richtlinien von Sony vorgenommen. Der Kunde muss dabei nichts unternehmen, um die Rückerstattung zu erhalten.

„Wir sind erschüttert über dieses Ergebnis, denn wir haben mit unseren Partnern seit einigen Wochen unermüdlich nach einer Lösung gesucht. Die Entscheidung, das Spiel zu verschieben, ist uns besonders schwer gefallen, da wir ein großartiges Spiel zurückhalten müssen, an dem eine Reihe von talentierten Mitarbeitern von SI seit geraumer Zeit sehr hart gearbeitet haben. Wir werden weiterhin alles in unserer Macht stehende tun, um dieses Spiel so schnell wie möglich in die Hände der PS5-Spieler zu bringen.“

