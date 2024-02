Forever Skies erscheint zuerst auf PS5

In Forever Skies haben es Spieler mit giftigen Gaswolken zu tun, die den Himmel bedecken, während die Erdoberfläche als absolut tödlich gilt. Daher wird man sich die meiste Zeit an Bord eines Zeppelins aufhalten, um von dort aus Basen zu bauen, zu forschen, Habitate zu errichten und schließlich gegen eine noch unbekannte Bedrohung zu kämpfen.

Das Team bei Far From Home versichert, dass dies keinen Einfluss auf die PC-Version haben wird. Nach Abschluss der Early-Access-Phase wird Forever Skies zeitgleich mit der Veröffentlichung der Vollversion auf Steam auch sein Konsolen-Debüt auf der PlayStation 5 feiern.

Der Entwickler Far From Home wird ihr Science-Fiction-Ego-Survival-Adventure Forever Skies zuerst auf PS5 veröffentlichen. Der Release ist für 2024 vorgesehen, während die Early Access-Phase auf dem PC wie geplant weiterläuft.

