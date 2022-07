Forspoken auf 2023 verschoben, Statement von Square Enix

Nun also doch! Square Enix verschiebt noch einmal ihre neue und PS5 exklusive IP Forspoken, die nun erst 2023 erscheint.

Eigentlich sollte Forspoken am 11. Oktober veröffentlicht werden, was ohnehin schon der Ersatztermin gewesen wäre. Nun hat sich der Publisher entschlossen, den Release auf den 24. Januar 2023 zu verlegen, wobei man hier strategische Gründe anführt. Probleme bei der Entwicklung an sich gibt es demnach nicht.

In einer Erklärung heißt es:

„Als Ergebnis laufender Gespräche mit wichtigen Partnern haben wir die strategische Entscheidung getroffen, den Starttermin von Forspoken auf den 24. Januar 2023 zu verschieben. Alle Spielelemente sind nun vollständig und die Entwicklung befindet sich in der letzten Feinschliffphase.“

Trotz dieser erneuten Verzögerung bedankt man sich bei den Fans für ihre Geduld, wie es weiter heißt:

„Wir möchten euch für eure anhaltende Unterstützung und Geduld auf dieser Reise danken. Eure Begeisterung für das Spiel inspiriert uns jeden Tag und wir können es kaum erwarten, euch später in diesem Sommer mehr über Forspoken mitzuteilen.“

Spieler schlüpfen in Forspoken die Rolle von Frey Holland, einer jungen Frau, die ihre magischen Fähigkeiten einsetzen muss, um in der fantastischen und zugleich gefährlichen Welt Athia zu überleben. Eindrücke dazu liefern die aktuellen Videos, einschließlich der Erkundung der Spielwelt, das Einsetzen von Magie und auch reichlich Combat-Szenen.

Auf ihrer Reise wird sie dutzende verschieden Arten von Magie erlernen und mächtige Zauber einsetzen, während sie sich mit Hilfe des Magie-Parcours durch das wunderschöne und doch grausame Land Athia kämpft. Ihre dynamischen und akrobatischen Bewegungen, die durch mystische Fähigkeiten verstärkt werden, ermöglichen es Frey, sich schnell durch die weitläufige Landschaften Athias zu bewegen.

Forspoken wird speziell für PlayStation 5 entwickelt und nutzt die gesamte Leistung der Konsole. Der Titel demonstriert die Philosophie von Luminous Productions, um ein Spielerlebnis wie nie zuvor auf die Beine zu stellen, welches die neuste Technologie mit Kreativität kombiniert.