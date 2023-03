Forspoken – ‚In Tanta we Trust‘-Erweiterung für Mai angekündigt

Square Enix hat eine erste Erweiterung für Forspoken angekündigt, die sich In Tanta we Trust nennt und in diesem Mai erscheint.

Die Story-Erweiterung dient als Vorgeschichte zum Hauptspiel und spielt 25 Jahre vor den Ereignissen von Forspoken. Auf der Suche nach einem Weg, Athia ein für alle Mal vom Riss zu befreien, folgt Frey einer mysteriösen Stimme, die sie an einen Ort führt, von dem aus sie zur Vernichtung von Rheddig transportiert wird – der legendären Schlacht, die Athia verwüstet zurückließ und schließlich die Tantas in den Wahnsinn trieb. Gemeinsam mit Tanta Cinta und einer Reihe neuer magischer Fähigkeiten muss Frey Antworten finden, um Athia und sich selbst erneut zu retten.

Forspoken: In Tanta We Trust

Hier kämpfen Spieler Seite an Seite mit Tanta Cinta und nutzen Freys neu gefundene magische Fertigkeit, um neue Strategien zu ermöglichen und effektive Angriffskombos gegen die einmarschierenden Kräfte der Rheddig zu koordinieren. Mit Freys magisch verstärkten Parkour-Fähigkeiten gilt es, in den einzigartigen vertikalen Umgebungen neue Höhen zu erklimmen.

Forspoken: In Tanta We Trust erscheint am 26. Mai 2023. Besitzer der Digital Deluxe Edition von Forspoken erhalten ab dem 23. Mai 2023 einen Vorabzugang zu diesem Prequel-DLC. Besitzer des Hauptspiels können den Zusatzinhalt Forspoken: In Tanta We Trust separat erwerben.

Eindrücke zu Forspoken selbst gibt es in unserem Review zum Spiel.