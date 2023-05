Forspoken: In Tanta We Trust – Gameplay-Szenen zum DLC

In diesem Mai erscheint Forspoken: In Tanta We Trust, der erste große DLC für das PS5 exklusive Forspoken.

Nachdem Frey den Frieden nach Athen gebracht hat, macht sie sich auf die Suche nach einem Weg, das Land dauerhaft von den Folgen des Bruchs zu befreien. Auf ihrer Suche folgt sie einer geheimnisvollen Stimme, die sie in die Vergangenheit führt. Die Story-Erweiterung dient als Vorgeschichte zum Hauptspiel und spielt 25 Jahre vor den Ereignissen in Forspoken.

Auf der Suche nach einem Weg, Athia ein für alle Mal aus dem Riss zu befreien, folgt Frey einer mysteriösen Stimme, die sie an einen Ort führt, von dem aus sie zur Zerstörung von Rheddig transportiert wird – der legendären Schlacht, die Athia verwüstet zurückließ und schließlich die Tantas in den Wahnsinn trieb. Zusammen mit Tanta Cinta und einer Reihe neuer magischer Fähigkeiten muss Frey Antworten finden, um Athia und sich selbst erneut zu retten.

Hier kämpfen die Spieler Seite an Seite mit Tanta Cinta und nutzen Freys neu entdeckte magische Fähigkeiten, um neue Strategien zu entwickeln und effektive Angriffskombos gegen die einfallenden Truppen der Rheddig zu koordinieren. Mit Freys magisch verstärkten Parkour-Fähigkeiten gilt es, in den einzigartigen vertikalen Umgebungen neue Höhen zu erklimmen.

Forspoken: In Tanta We Trust erscheint am 26. Mai 2023.