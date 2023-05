Star Wars Jedi: Survivor – Erster Performance-Patch erscheint morgen

Der Patch ist auf dem PC bereits verfügbar und folgt am morgigen Dienstag für PS5 und Xbox Series X|S. Darüber hinaus verspricht Respawn, dass man weiterhin an der Optimierung von Star Wars Jedi: Survivor arbeiten wird.

Wie aus dem dazugehörigen Changelog hervorgeht, werden damit eine Reihe von Crashes, Performance-Probleme, Freezes und grafische Aspekte korrigiert. Ob sich Star Wars Jedi: Survivor damit tatsächlich besser schlägt, als in den aktuellen Performance-Tests kritisiert, sollte sich in den kommenden Tagen zeigen.

