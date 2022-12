Forspoken wird die Erwartungen erfüllen, glaubt der Entwickler

Wer selbst ein Blick auf Forspoken riskieren möchte, die Demo dazu ist ab sofort im PlayStation Store zu finden. Forspoken selbst erscheint am 24. Januar 2023. Eindrücke gibt es ergänzend in unserer Preview zum Spiel.

Neben dem Gameplay betont man auch die“ Neben dem großartigen Gameplay, das wir in Forspoken haben, gibt es eine „unglaubliche Erzählung“, die Forspoken zu bieten hat und in der man Freys Reise durch Athia folgt

„Wir sind sicher und zuversichtlich, dass wir die Erwartungen aller erfüllen können“, so Terada „Deshalb hoffen wir, dass ihr euch euch darauf freuen und das Spiel genießen werdet. Ich persönlich habe viel Energie und Mühe in den magischen Parkour und die Kämpfe der offenen Welt gesteckt.“

