Hogwarts Legacy – Zweiter Gameplay-Showcase ab 19 Uhr

Natürlich spielt die Zauberei dabei eine große Rolle, die man nicht nur erlernt, sondern stetig ausbauen kann, um sie letztendlich gegen finstere Mächte einzusetzen, die sich in Hogwarts zusammenbrauen. Hierfür setzt man auf ein tiefgreifendes RPG-System, das Zauberei, Zaubertränke, Zaubersprüche und vieles mehr umfasst. Aber Vorsicht: Auch die dunklen Zauberkünste könnten euch womöglich verführen, was nur ein Teil dessen ausmacht, wie ihr euren Spielstil gestaltet.

In Hogwarts Legacy beginnt alles mit der Erschaffung eines neuen Schülers, der in Hogwarts die Zauberei erlernen möchte. Das ist jedoch nur der Anfang von etwas ganz Großem. Neben der Möglichkeit, Hogwarts bis in den kleinsten Winkel erkunden zu können, erlaubt Hogwarts Legacy auch über die Mauern der Zauberschule zu gehen und neue Geschichten außerhalb dessen zu erleben.

Diesmal wirft man einen genaueren Blick auf den Besenflug und -durchquerung, auf die fortgeschrittenen Kämpfe und eine Einführung in den Raum der Wünsche. Es lohnt sich also reinzuschauen, sobald der Stream online bzw. die Aufzeichnung daraus verfügbar ist. Wer den ersten Showcase verpasst haben sollte, findet diesen noch einmal hier .

