Fort Solis – Story-First-Ansatz unterstreicht die Essenz des Genres

Der Entwickler Fallen Leaf gewährt neue Einblick in ihr kommendes Sci-Fi-Adventure Fort Solis, mit dem man das Science-Fiction-Thrillers-Genre besonders betonen möchte. Dazu verfolgt man einen Story-First-Ansatz und setzt auf eine Mischung aus Interaktivität und Kunstfertigkeit.

Ein neues Gameplay-Video unterstreicht heute noch einmal die Essenz des Genres, in besondere durch das gewählte Setting und die Charaktere. Als Ingenieur Jack Leary müssen Spieler inmitten eines Sandsturms im blutroten Ödland der Marswüste auf ein Notsignal reagieren. Hier erkunden sie die Station Fort Solis in ihrem eigenen Tempo und sammeln Hinweise aus den Bunkern, Laboren, Mannschaftsunterkünften und der rauen, stürmischen Oberfläche, um zu verstehen, welches rätselhafte Schicksal ihren Bewohnern widerfuhr. Während die Nacht fortschreitet, eskalieren die Ereignisse und geraten außer Kontrolle, während sich das Geheimnis darüber, was wirklich vor sich geht, vertieft.

„Wir wollten, dass Fort Solis durch eine Mischung aus Interaktivität und Kunstfertigkeit eine Geschichte erzählt“, sagte James Tinsdale, Game Director bei Fallen Leaf. „Mit modernsten Mo-Cap-Darbietungen, originalgetreuer Unreal Engine 5-Grafik, Musik des legendären Komponisten Ted White und unserer All-Star-Besetzung professioneller Schauspieler wollten wir ein wirklich immersives Erlebnis schaffen, das die Spieler in diese Wissenschaft einführt. Mit unserem filmischen „Story-First“-Ansatz wollten wir die Essenz eines Science-Fiction-Thrillers in ein Format bringen, das jeder spielen kann, auch Nicht-Gamer.“

Fort Solis versetzt einen so in ein knallhartes Science-Fiction-Drama ohne Kameraunterbrechungen, Ladezeiten oder HUD. Inspirationen bezieht man zudem von Titeln wie Firewatch und Until Dawn, bei dem Erzählung und Eintauchen im Vordergrund stehen.

Hinter Fort Solis steht zudem ein erstklassiger Cast, darunter Red Dead Redemption 2 Lead Roger Clark, Troy Baker (The Last of Us, Death Stranding), und Julia Brown (The Last Kingdom, World on Fire).

Fort Solis erscheint am 22. August 2023.