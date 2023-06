Friday The 13th bald unspielbar, dafür kommt ein neues Spiel

Illfonic selbst veröffentlicht in Kürze The Texas Chainsaw Massacre, das ebenfalls als Multiplayer-Konzept erscheint. Man kann wohl davon ausgehen, dass auch hier irgendwann die Lizenz erlischt.

Dafür befindet sich schon ein neues Friday The 13th Game in Arbeit, wie der Komponist Harry Manfredini bestätigt. Dieser hatte die Musik zu den Original-Filmen erschaffen und erwähnt ein neues Spiel im Rahmen eines Interviewmit RelyOnHorror .

„Die Zeit ist gekommen. Unsere Lizenz für Friday The 13th läuft am 31. Dezember 2023 ab. Ab diesem Datum wird Friday The 13th weder physisch noch digital mehr zum Verkauf verfügbar sein. Das Spiel funktioniert jedoch noch mindestens bis zum 31. Dezember 2024, sofern man es bereits besitzt.“

