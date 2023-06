Prince of Persia: The Lost Crown mit einem Gameplay-Trailer enthüllt

Zum Auftakt des Summer Game Fest gab es heute ein erstes Gameplay-Video zu Prince of Persia: The Lost Crown, ein klassisches Prince of Persia-Game von Ubisoft.

In Prince of Persia: The Lost Crown tauchen Spieler in ein mythologisches Persien ein, in dem die Grenzen von Raum und Zeit in einem stilvollen und packenden Action-Adventure-Jump’n’Run überschritten werden.

Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Sargon und entwickeln sich von einem talentierten Schwertkämpfer zu einer Legende, die ihresgleichen sucht, während man akrobatische Kampfkünste meistert, neue Zeitkräfte und einzigartige Superfähigkeiten freischaltet. Der erste Trailer zeigt hier eine etwas „coolere“ Version des Prinzen, die möglicherweise nicht jedem gefällt.

Dazu begleitet man Sargon auf seiner epischen Reise und taucht ein in eine detailreiche, lebendige Welt, um die perfekte Mischung aus Parkour, Kämpfen und Rätseln zu entdecken, die Prince of Persia jeher auszeichnet. Man muss seinen Verstand einsetzen, um Rätsel zu lösen, verborgene Schätze zu finden und Quests abzuschließen, und so mehr über diesen verdorbenen Ort zu erfahren.

Hierzu nutzt man Zeitkräfte, Kampf- und Plattformfähigkeiten, um tödliche Combos auszuführen und zeitverdorbene Feinde und mythologische Kreaturen zu besiegen. Auf seiner Reise entdeckt man eine verfluchte persisch inspirierte Welt voller überlebensgroßer Wahrzeichen, die man in einer Vielzahl hochdetaillierter Biome erkundet, jedes mit seiner eigenen Identität, seinen eigenen Wundern und Gefahren.

Schließlich verspricht Ubisoft ein sorgfältig gestaltetes Erlebnis, hochwertige Grafiken, fesselnde Filmsequenzen und eine frische künstlerische Ausrichtung, sowie eine einzigartige Spielflüssigkeit dank einer Framerate von 60 Bildern pro Sekunde auf allen Plattformen.

Prince of Persia: The Lost Crown erscheint am 18. Januar 2024. Weitere Infos folgen in Kürze beim Ubisoft Forward Event.