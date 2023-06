Lies of P Demo erschienen, Release & Gameplay

Lies of P erscheint am 19. September 2023.

Lies of P erzählt die Geschichte von Pinocchio wie selten zuvor, eine Geschichte, die auf der ursprünglichen Überlieferung basiert und viel düsterer ist. In der Rolle von Pinocchio bahnt sich der Spieler seinen Weg durch die Straßen einer zerstörten Stadt, bastelt Waffen aus den Materialien, die er in der Welt vorfindet, und interagiert mit den wenigen Überlebenden in dieser Höllenlandschaft.

Das souls-like Action-RPG Lies of P hat überraschend eine Demo spendiert bekommen, die ab sofort für PS5, PS4, Xbox Series X|S und den PC verfügbar ist. Neben neuen Gameplay-Szenen bestätigt man heute außerdem den Release am 19. September 2023.

What do you think?