Synapse wird ein PS VR2 Systemseller, glaubt nDreams

„Das hat uns am meisten Spaß gemacht, als wir all die Dinge gesehen haben, die wir mit anderen Headsets nicht machen konnten, wie das Eye-Tracking, das Headset-Rumble und das erstaunliche Feedback und die Haptik der Controller“, ergänzt CEO Patrick O’Luanaigh. „Ein exklusives Spiel zu entwickln bedeutet, dass man es so gut wie möglich machen kann und nicht daran denken muss, dass es auf jedem einzelnen Headset funktioniert. Wir haben also wirklich gute Arbeit geleistet.“

Head of nDreams Studio James Shepherd beschreibt es so, dass man damit ein Spiel abliefert, das dem Anspruch gerecht wird, ein echter System Seller zu sein.

