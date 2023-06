FTC Anhörung mit Microsoft hinfällig? Richterin scheinbar befangen

Zuletzt machte es den Eindruck, dass die FTC in dieser Anhörung unterlegen sei. Unter den aktuellen Umständen sieht das inzwischen jedoch wieder ganz anders aus. Zusätzlichen Druck bekommt Microsoft derzeit aus Kanada, wo die Regulierungsbehörden ebenfalls ihre Zweifel an dem Deal angemeldet haben.

In einem offenen Brief, der zuerst von der The Washington Post aufgegriffen wurde, schreibt das RDP:

What do you think?