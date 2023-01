Gamer sind sich einig, was sie an den meisten Spielen enttäuscht

Was ist euer erster Gedanke, wenn ihr einen Wasserfall in einem Videospiel seht? Vermutlich, dass sich irgendeine versteckte Höhle dahinter verbergen muss. Umso enttäuschender dann der Moment, wenn es sich jedes Mal aufs Neue als gewöhnlicher Wasserfall ohne Geheimnis entpuppt.

Ebendieser Moment scheint besonders viele Spieler auf Reddit zu ärgern. Zum Zeitpunkt dieser News hat der entsprechende Post fast 70.000 Upvotes erhalten und 2.500 Kommentare sammeln können.

Wo sind die geheimen Höhlen hinter Wasserfällen?

Was es auch ist, das uns antreibt, jeden Wasserfall in einem Videospiel nach einer versteckten Höhle zu untersuchen, es zwingt uns jedes Mal, nachzusehen – egal, wie häufig wir mit einer Enttäuschung zurückgelassen werden. Das denkt sich auch der Reddit-Nutzer Brandoe; er schreibt:

„Ich bin immer wieder enttäuscht, dass es in Spielen keine geheimen Höhlen hinter Wasserfällen gibt. Ich überprüfe immer noch jeden Wasserfall, den ich finden kann, und werde das wahrscheinlich auch weiterhin tun.“ Brandoe via Reddit

Und er ist nicht allein. Gamer streiten sich über die bessere Konsole, das beste Call of Duty oder die beste Waffe in Elden Ring – aber bei diesem Thema sind sich alle einig.

Der Reddit-Nutzer PBandJ980 wird beispielsweise nostalgisch und erinnert die anderen, wie man in Diddy Kong Racing durch einen Wasserfall fliegen konnte. Nutzer BrodeurCinemaClub kann nicht aufhören, in Ghost of Tsushima jedem Wasserfall hinterherzujagen und zu erforschen.

Andere haben es in Mass Effect, Tiny Tina’s Wonderlands oder in Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion probiert – ohne Fund. Wiederum andere waren erfolgreich in Spielen wie Skyrim, Far Cry 3 oder Elden Ring. Nutzer IAmBadAtInternet schreibt: „Ich habe den Wasserfall in Elden Ring erkundet. Habe einen verdammten Bären gefunden. Er hat mir wiederholt in den Arsch getreten.“

Elden Ring steckt voller Geheimnisse. (Bildquelle: From Software/Bandai Namco)

Doch anscheinend sind doch nicht alle Gamer gleich. Reddit-Nutzer WIbigdog schreibt, wie er einen Freund beim Spielen von Outer Wilds beobachtet hat. Dieser habe einen Wasserfall aus Sand gesehen, doch nicht weiter untersucht und den Raum wieder verlassen. WIbigdog schreibt, ihn habe das sehr überrascht.

Was denkt ihr? Untersucht ihr auch Wasserfälle nach Geheimnissen oder kümmert euch das nicht?