Gamewarez stellt neuen Morph Gaming Beanbag vor

Es gibt mal wieder neues Futter von Gamewarez, die heute ihren neuen Morph Gaming Beanbag vorstellen. Die Gaming Beanbag-Serie Morph ist eine praktische 3-in-1-Lösung und ein echter Hingucker in jedem Zuhause.

Egal ob zum Zocken oder beim gemütlichen Filmabend, die Morph-Serie verspricht den perfekten Komfort für einen entspannten Entertainment-Abend. Unabhängig vom Einsatzort ist er zudem überall ein echtes Highlight.

Durch das neue clevere Design lässt sich der Sitzsack schnell und einfach transformieren sowie vielseitig einsetzten. Bei geschlossenem Reisverschluss stellt er entweder einen modischen Sitzhocker oder ein bequemes Fußteil für die vorhandene Sofalandschaft dar. Geöffnet bietet der Sitzsack Komfort der Extraklasse. Dank der zusätzlichen Stoffbahnen, die sich durch das Öffnen des Reißverschlusses ergeben, bietet der Beanbag auch geöffnet Komfort der Extraklasse.

Darüber hinaus verfügt er über eine besonders große Sitzfläche sowie eine stabile Rückenlehne, die auch als Armlehne fungiert – so steht einer gemütlichen Gaming- und Filme-Session nichts mehr im Wege. Natürlich bietet die Morph-Serie auch die Gamewarez typischen Features wie die integrierte Headsethalterung sowie die erweiterbare Seitentasche zum Verstauen von Equipment und Snacks.

Zwei Ausführungen verfügbar

Die Morph-Serie erscheint in zwei verschiedenen Ausführungen, darunter in der beliebten Kunstleder-Optik mit Kreuzsteppung, die für Gran Turismo-Flair in den Gaming Zimmern sorgt. Zum anderen in einer pflegeleichten Samtausführung, die durch ihre angenehme sanfte Haptik besticht und sich aufgrund der hochwertigen Optik ideal in jedes Wohnzimmer integriert.

Bei Varianten sind ab sofort für 149 EUR erhältlich.