Gangs of Sherwood – Features-Trailer mit neuen Details

Nacon und Appeal Studios enthüllen heute neue Details zu Gangs of Sherwood, darunter zur Story, dem Gameplay, den Charakteren und vieles mehr.

Die Story spielt während der letzten Kreuzzüge, wo König Richard von England und seine Armee einen sagenhaften Stein finden: Das Löwenherz. Der Stein besitzt außergewöhnliche Fähigkeiten, die dem Königreich enorme technische Fortschritte brachten. Als Quelle immensen Wohlstands und Macht wurde der Stein schnell zum Objekt der Gier. Schließlich erlangte ihn der Sheriff von Nottingham, um damit seine Autorität geltend zu machen und die Menschen in England zu unterdrücken.

Gegen diese Tyrannei hat sich jedoch eine Widerstandsbewegung formiert, die die Armeen des Sheriffs besiegen und das Volk von der unbarmherzigen Herrschaft befreien will. Dazu stellen sich vier ikonische Helden aus der Legende von Robin Hood vor, welche diese Rebellion anführen. Die Spieler können in die Rollen von Marian, der Tochter des Sheriffs und geschulten Attentäterin, Bruder Tuck, einem Mönch und Heiler, Little John, einem Krieger mit stählerner Faust, und Robin Hood, dem berühmten Bogenschützen aus Locksley, schlüpfen.

Jeder Charakter steht für sich

Alle Charaktere verfügen über einen eigenen Spielstil und eine Vielzahl anpassbarer Fähigkeiten. Im Laufe des Spiels können neue Kombos und Fragmente freigeschaltet werden, die immer mächtigere und spektakulärere Kombos ermöglichen. Gangs of Sherwood kann von Anfang bis Ende alleine gespielt werden, wurde aber in erster Linie als kooperatives Multiplayer-Erlebnis für bis zu vier Spieler konzipiert. Die Helden können an den eigenen Spielstil angepasst werden und bilden mit ihren individuellen Stärken verheerende Synergien, um die Armeen des Sheriffs von Nottingham zu besiegen.

Gangs of Sherwood erscheint am 02. November 2023.