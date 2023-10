Ist Suicide Squad: Kill the Justice League kein Live-Service-Game mehr?

Seit der deutlichen Kritik an Suicide Squad: Kill the Justice League ist es recht ruhig um das Projekt von Rocksteady geworden, das scheinbar ein wenig Abstand vom Live-Service-Konzept nimmt. Eine interne Präsentation betont den Singleplayer-Ansatz, während Mikrotransaktionen kein Thema waren.

Live-Service-Konzepte haben es generell nicht mehr so leicht, weshalb Suicide Squad: Kill the Justice League womöglich auch schon zu spät damit dran war. Daher wird in der Präsentation insbesondere betont, dass man das Spiel auch alleine spielen kann, während der KooP-Modus für bis zu vier Spieler den Online-Part ausmacht.

Zum Spiel erwähnt wurde außerdem die Karte, die etwa doppelt so groß sein soll wie Gotham in Arkham Knight. Hier soll es auch einen Tag- und Nachtwechsel, sowie dynamisches Wetter in Echtzeit geben.

Suicide Squad – GaaS-Idee verworfen?

Dass Suicide Squad: Kill the Justice League kein vollständiges Live-Service-Game mehr sein könnte, deutet sich hieraus, dass man nur noch für etwa ein Jahr neue Inhalte geplant hat, einschließlich neuer Charaktere und Missionen. Wäre es noch ein Live-Service-Game, würde man sicherlich länger als nur ein Jahr für den Support einplanen. Wie erwähnt, sollen Mikrotransaktionen oder Live-Service-Elemente kein Thema während der Präsentation gewesen sein.

Ob man gänzlich darauf verzichtet, ist allerdings unklar, zumal diese Informationen oben alles andere als bestätigt sind. Zuvor merkte man an, dass sich die Live-Service-Elemente nicht so einfach raus programmieren ließen, da Suicide Squad: Kill the Justice League von Anfang an als solches Projekt konzipiert wurde und es wahnsinnig viel Re-Work bräuchte, um ein reguläres Spiel daraus zu machen.

„Rocksteady hat die Suicide Squad-Verzögerung noch nicht bekannt gegeben, vielleicht weil es noch keinen neuen Termin gibt. Den Mitarbeitern wurde vor ein paar Wochen gesagt, dass es später in diesem Jahr erscheint, aber sie wissen immer noch nicht, wann. Möglich, dass es auf 2024 rutscht, aber eines scheint sicher: Das Kern-Spiel ändert sich nicht“

Offiziell soll Suicide Squad: Kill the Justice League nun 2024 erscheinen.