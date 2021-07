Genshin Impact – Crossover mit Horizon Zero Dawn angekündigt

miHoYo kündigte heute ein Crossover mit Horizon Zero Dawn in Genshin Impact an, das mit der Version 2.1 verfügbar sein wird.

Als Ausgestoßene, Suchende und bewährte Nora-Jägerin, die in Horizon Zero Dawn das Leben auf der Erde gerettet hat, wird Aloy nicht zögern, für eine gute Sache zu kämpfen, während sie in die Welt von Teyvat reist. Abgesehen von ihren beispiellosen Fähigkeiten im Bogenschießen hat sie sich auch ein Göttliches Auge mit Kryo-Kraft angeeignet und kann im Kampf und bei der Erkundung einzigartige elementare Kräfte freisetzen.

Mit Version 2.1 wird Aloy als brandneue 5-Sterne-Figur „Retterin einer anderen Welt“ vorgestellt und schließt sich der Jagd an, um mit dem Reisenden weitere Geheimnisse in Teyvat zu lüften. Ein kostenloser 4-Sterne-Bogen, der Aloy einen besonderen Bonus verleiht, ist ebenfalls exklusiv auf PlayStation für Spieler ab Abenteuerstufe 20 erhältlich.

Während Aloy, die „Retterin einer anderen Welt“, kostenlos zu Genshin Impact hinzugefügt wird, genießen Spieler auf der PlayStation exklusiven Vorabzugang. In Version 2.1 können Spieler ab Abenteuerstufe 20 Aloy per Nachricht im Spiel erhalten, nachdem sie sich auf PS5 oder PS4 im Spiel angemeldet haben. Der Rest der Spieler ab Abenteuerstufe 20 kann Aloy per Nachricht im Spiel erhalten, wenn sie sich während Version 2.2 auf irgendeiner der verfügbaren Plattformen im Spiel anmelden. Ein kostenloser 4-Sterne-Bogen, der Aloy einen besonderen Bonus verleiht, ist auch exklusiv auf PlayStation in Version 2.1 und Version 2.2 für Spieler ab Abenteuerstufe 20 erhältlich.