Genshin Impact – Details & Termin zum Update 2.7

HoYoverse hat heute die Details und den Termin zum Update 2.7 für Genshin Impact enthüllt, das noch in diesem Mai verfügbar sein wird. Damit können Spieler die Große Kluft erforschen und sich einer ungeahnten Truppe verschiedenster Mitglieder anschließen, um die versiegelte Vergangenheit der Menschen, Monster und Yakshas aufzudecken.

Neu sind ebenfalls zwei neue spielbare Figuren – Yelan und Kuki Shinobu, die als wertvolle Verbündete der Reisenden Teil der Geschichte sein werden. Die neue 5-Sterne-Figur Yelan ist eine geheimnisvolle Figur mit vielen Gesichtern und Identitäten, darunter Besitzerin der Teestube Yanshang und Geheimagentin von Liyue. Mit dem Bogen als Waffe ist Yelan eine Hydro-Kampffigur, die schnelle Angriffe mit hoher Beweglichkeit kombiniert.

Die neue 4-Sterne-Figur Kuki Shinobu ist die überraschend zuverlässige und fähige stellvertretende Anführerin der Arataki-Bande. Shinobu ist eine unterstützende Figur, die einen Einhänder schwingt und die Elektro-Kraft kontrolliert. Sie kann ihre eigenen Lebenspunkte verbrauchen, um die anderen Truppenmitglieder zu heilen, während sie Gegnern in der Nähe regelmäßig Elektro-Schaden zufügt. Yelan und Xiao werden in den Aktionsgebeten verfügbar sein, gefolgt von Arataki Itto mit seiner Stellvertreterin Kuki Shinobu.

Neue Challenges

Die Aktion „Unheilvoller Pfad“ in Version 2.7 umfasst auch einen neuen Archontenauftrag und einer Reihe von lohnenden Herausforderungen. Gemeinsam mit Yanfei, Yelan, Arataki Itto und Kuki Shinobu werden die Spieler in den Tiefen gestrandet sein und ums Überleben kämpfen. In der Zwischenzeit lauert die Gefahr auch bei Xiao, dem „Schützenden Yaksha“, der seine eigenen Ermittlungen anstellt. Im Verlauf der Geschichte wird dieser bunten Truppe schließlich die begrabene Vergangenheit enthüllt, einschließlich der Art und Weise, wie die Menschen von Liyue vor 500 Jahren Monster bekämpft haben, sowie die damalige Rolle der Yakshas.

Das Durchspielen der Geschichte schaltet außerdem die neue Kampfherausforderung „Schlachtfeld der Listen und Kriege“ sowie zahlreiche Belohnungen frei, darunter den limitierten 4-Sterne-Bogen Ausklingende Dämmerung, der beim Aktionshändler erhältlich ist. In vier verschiedenen Spähren müssen die Spieler eine perfekte Strategie bei der Truppenbildung austüfteln und dabei verschiedene Kampfstrategien und Sphärenregeln sorgfältig abwägen, um mehrere Kampfrunden zu überstehen.

Gleichzeitig hat der Sumeru-Gelehrte Hosseini vor Kurzem schwarzen Schlamm entdeckt, der aus den Höhlen und Minen der Großen Kluft austritt. In der Aktion „Bizarre Geschichten des tiefen Schlamms“ können die Spieler dabei helfen, den Schlamm zu beseitigen, die Monster zu schwächen und verschiedene Aufträge zu erfüllen, wie z. B. das Besiegen von Monstern innerhalb einer vorgegebenen Zeit oder das Eskortieren eines Heißluftballons mit dem Lumenstein-Katalysator und der speziellen Gerätschaft namens Pursina-Lichtnagel.

Das Update 2.7 für Genshin Impact erscheint am 27. Mai 2022.