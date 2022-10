Genshin Impact – Details & Termin zum Update 3.2

HoYoverse hat die Details zum Update 3.2 in Genshin Impact veröffentlicht, das am 02. November erscheint. Damit erreicht die Haupthandlung in Sumeru ihren Höhepunkt und weitere Gefährten wie Nahida und Layla treten als spielbare Figuren in Erscheinung.

In der Zwischenzeit gibt es weitere furchterregende Gegner und lustige Aktionen, wie z. B. das Fangen und Trainieren von Pilzbestien, um die Abenteuer der Spieler in der Fantasiewelt von Teyvat zu bereichern. Nach dem „Samsara des Sabzeruz-Fests“und einer spannenden Reise in die Wüste erreicht der Archontenauftrag in Sumeru außerdem sein letztes Kapitel „Akasha pulsiert, die Kalpa-Flamme lodert“.

Während sich der Reisende mit verschiedenen Figuren zusammentut, um Nahida vor der Verschwörung von Il Dottore und der Akademie zu retten, stellt sich ihnen der dritte Boss der Elf der Fatui in den Weg. Während des epischen Bosskampfes verwandelt sich Scaramouche in zwei Phasen in eine riesige, mechanische Puppe mit mehreren Elementarfähigkeiten, und ein kleines schwebendes Gerät könnte der Schlüssel sein, um das Blatt zu wenden.

Nahida, der aktuelle Dendro-Archon, die während der gesamten Haupthandlung die zuverlässige Gefährtin des Reisenden war, wird bald zu einer spielbaren Figur: Als 5-Sterne-Dendro-Figur. Sie kann durch Gedrückthalten der Elementarfähigkeit eine besondere Fähigkeit einsetzen, um Gegner zu markieren, zu verbinden und ihnen zusätzlichen Dendro-Schaden zuzufügen.

Genshin Impact Upate 3.2

Ihre Kraft kann noch verstärkt werden, wenn sie mit Pyro-, Elektro-oder Hydro-Figuren zusammen kämpft. Layla, eine weiter Figur aus Sumeru, ist eine Astrologie-Studentin der Akademie, die schlafwandelt, um ihre wahre Kraft zu enthüllen. Im Kampf schwingt sie ein Schwert und setzt ihre Kryo-Kraft ein. Sie kann sowohl Schildschutz als auch Kryo-Schaden für ihre Truppe bereitstellen. Nahida und Yoimiya werden im Aktionsgebet der ersten Hälfte von Version 3.2 erscheinen. In der zweiten Hälfte und zeitgleich mit Laylas Auftritt kehren Yae Miko und Tartaglia zurück.

Neue Aktionen und Minispiele sind z. B. der „Wettbewerb intelligenter Pilze“, bei dem Teilnehmer Pilzbestien fangen und trainieren, um in verschiedenen Herausforderungen zu kämpfen, oder die „Prüfung der Abenteurer“mit kniffligen Spielen für bereitgestellte Figuren, wie z. B. Yanfei und Klee deren Pyro-Angriffe Schleime mittels Überladen ins „Rankentor“befördern. Zudem wird die neue Dendro-Hypostase die Familie der Hypostasen vervollständigen und dient als neuer Boss in der offenen Welt sowie als Teil der Herausforderung „Sinfonie der Hypostasen“.

Weitere Optimierungen werden implementiert, um das aktuelle Spielerlebnis zu verbessern. Die lang erwartete Funktion „Replikat“ wird in die „Kanne der Vergänglichkeit“ eingeführt, sodass Spieler ihre eigenen Designs teilen oder dieDesigns anderer Spieler in ihre Kannen einbringen können.