Lies of P – Spielzeit führt einen an der Nase herum

Welche Spielzeit Lies of P tatsächlich aufweist, wird man mit Gewissheit in den Playtests herausfinden, spätestens aber 2023, wenn der Title tatsächlich erscheint.

Hieß es zunächst, dass diese überdurchschnittlich sei, legte man sich danach auf rund 30 Stunden fest. Im Anschluss könnten es aber auch 60 Stunden sein, wenn man die verschiedenen Enden sehen möchte. Aktuell geht man in einem Interview wieder von 30 Stunden aus, sieht die 60 Stunden aber ebenfalls als realistisch an, wenn man die versteckten Geheimnisse aufdecken möchte. Irgendwo dazwischen wird es wohl also stimmen.

Mit Lies of P steht im nächstem Jahr der nächste große soulslike Titel von Neowiz auf dem Plan, bei dem man sich offenbar nicht so recht auf eine Spielzeit festlegen kann. Gefragt wurde danach nun schon öfters und immer wieder kommen unterschiedliche Angaben heraus.

What do you think?