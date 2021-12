Genshin Impact – Update 2.4 erscheint im Januar

Mit dem neuen Jahr startet auch Genshin Impact und das miHoYo-Team umgehend durch, die für den 05. Januar das Update 2.4 bestätigt haben. Vorab gibt es wieder alle Details dazu, die ein neues Gebiet und ein neues In-Game Event versprechen.

So kehrt unter anderem Liyues größtes jährliches Fest, das Laternenritual, zurück, mit tollen Belohnungen und der Chance auf eine kostenlose 4-Sterne-Figur aus Liyue. Darüber hinaus wird die erste Aktualisierung des Jahres 2022 Enkanomiya enthüllen, die Überreste eines Unterwasserreichs, das seit Tausenden von Jahren unter Inazuma verborgen ist.

Ein neues Gebiet

Im Gegensatz zu den anderen Inseln in Inazuma ist Enkanomiya eine riesige unter der Meeresoberfläche treibende Insel. Die Vorfahren des Volkes von Watatsumi lebten einst dort und hinterließen die Ruinen einer uralten Zivilisation, die älter sind als alle anderen Relikte, die man an Land findet. Ohne Tag und Nacht unter der Oberfläche werden die Spieler einen Weg finden müssen, den Dainichi Mikoshi, die künstliche Sonne, die von der alten Zivilisation entwickelt wurde, zu nutzen, während sie sich in den Rätseln und Tiefen von Enkanomiya verlieren.

Hier lauern außerdem neue und gefährliche Gegner, wie Tiefsee-Drachenechsen – gerissene, soziale Raubtiere, die gemeinsam jagen und sich ihre Umgebung im Kampf zunutze machen. Aus dem Abgrund taucht außerdem der „Abgrundsänger –Abgrundflammen“ auf, der Pyro-Angriffe ausführen kann, die unabhängig von Schilden verzögerte Schadensstöße verursachen.

Um diese Herausforderungen zu bestehen, können sich Spieler wieder auf ihre zuverlässigen Begleiter berufen. Die beiden neuen spielbaren Figuren, die zu Beginn von Version 2.4 hinzukommen, nutzen beide Stangenwaffen und stellen eine zuverlässige Unterstützung in der Truppe dar. Die neue 5-Sterne-Figur Shenhe verfügt nicht nur selbst über die Kryo-Kraft, sondern erhöht auch den Kryo-Schaden ihrer Truppenkameraden. Ihre Elementarfähigkeit kann außerdem entweder den Schaden von Elementarfähigkeiten und Spezialfähigkeiten der Truppenmitglieder in der Nähe oder deren mit Standardangriffen, heftigen Schlägen und Angriffen aus dem Fall verursachten Schaden erhöhen.

Die 4-Sterne-Figur Yun Jin besitzt ein Göttliches Auge mit Geo-Kraft und kann die Standardangriffe ihrer Truppenkameraden basierend auf ihrer Verteidigung und der Vielfalt der Göttlichen Augen in der Truppe des Spielers verstärken. Als Opernsängerin wird Yun Jins Opernauftritt von einer professionellen Peking-Opern-Sängerin übernommen, während ihre Alltagsdialoge von Synchronsprechern in verschiedenen Sprachen vorgetragen werden. Außerdem können auch Xiao, Ganyu und Zhongli angeworben werden.

Das Laternenritual

Abschließend wird die Welt von Teyvat wieder voll mit Spielen, Ständen, Händlern und allen möglichen Festivitäten sein, um das Laternenritual zu feiern. In diesem Jahr kann der Reisende auch Ningguang und den Einheimischen beim Wiederaufbau des Jadegemachs helfen. Außerdem warten die neuesten saisonalen Aktionen und tolle Belohnungen auf die Spieler, darunter 10 Stück verwobenes Schicksal, die Chance, einen der acht kostenlosen 4-Sterne-Figuren aus Liyue zu erhalten, und Ningguangs neue Kleidung „Orchideen-Abendkleid“. Keqings neue Kleidung „Üppige Pracht“ wird zudem mit einem zeitlich begrenzten Rabatt zum Verkauf angeboten.