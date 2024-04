Genshin Impact: Update 4.6 führt Arlecchino und ein untergegangenes Reich ein

Arlecchino wird in der ersten Hälfte von Version 4.6 im Aktionsgebet auftauchen, zusammen mit Lyney, der hierher zurückkehrt. In der zweiten Hälfte folgen der Wanderer und Baizhu. Außerdem die neue 5-Sterne-Stabwaffe „Form des scharlachroten Mondes“ in der ersten Hälfte der Version 4.6, die sich auf die Kampffähigkeiten konzentriert.

Als neuer wöchentlicher Boss wird Arlecchino den Spielern, die sie herausfordern, „Blutige Vergeltung“ auferlegen. Spieler mit „Blutiger Vergeltung“ sind von den Effekten von „Eid des Lebens“ betroffen, erleiden so mehr Schaden durch Arlecchino und können sich nicht mehr selbst heilen. Arlecchino wird von den Kindern im Haus des Schornsteins auch „Vater“ genannt. Mehr über das Haus des Schornsteins und die Geschichte von Arlecchino wird in der Legenden-Mission „Ignis Purgatorius“ enthüllt.

