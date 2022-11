Genshin Impact – Version 3.3 erscheint im Dezember mit neuem Kartenspiel

HoYoverse hat die Details zum Update 3.3 in Genshin Impact enthüllt, das im Dezember zusammen mit einem neuen Kartenspiel erscheint.

Obwohl die Haupthandlung von Sumeru zu Ende gegangen ist, warten zukünftig eine neue Reihe von Events und zwei mächtige Kameraden, der Wanderer und Faruzan, darauf, die Spieler mit weiteren Geschichten und Herausforderungen zu überraschen. Bis dahin werden die Spieler in der Lage sein, online mit NPCs, Freunden und anderen Spielern das beliebte Kartenspiel „Geniale Beschwörung“von Teyvat zu spielen.

Der Wanderer wird sich als 5-Sterne-Figur, die mit einem Katalysator kämpft, den spielbaren Figuren anschließen. Eine weitere Figur, Faruzan, wird hingegen als eine 4-Sterne-Anemo-Bogenschützin auftreten. Der Wanderer ist mit der Fähigkeit gesegnet, in der Luft zu schweben und anzugreifen. Seine Kraft kann verstärkt werden, wenn er mit Hydro-, Pyro-,Kryo-und Elektro-Kraft in Kontakt kommt. Faruzan ist ein altersloses Genie in Mechanik an der Akademie. Sie benutzt einen Bogen als Waffe. Im Kampf verleiht sie ihren Truppenmitgliedern einen Anemo-Schadenbonus und verringert den Anemo-Widerstand der Gegner in der Nähe. Der Wanderer, Faruzan und Arataki Itto werden im Aktionsgebet der ersten Hälfte von Version 3.3 erscheinen. In der zweiten Hälfte kehren Shougun Raiden und Kamisato Ayato zurück.

Genshin Impact Update 3.3

Ein neues Sammelkartenspiel

Als Sammelkartenspiel kombiniert „Geniale Beschwörung“den Spaß des elementbasierten Kampfsystems von Genshin Impact mit einer Strategieentwicklung, indem es sowohl Spielern als auch NPCs erlaubt, mit Karten aus ihren Sammlungen gegeneinander zu spielen. Im Spiel muss der Gewinner alle Figurenkarten seines Gegners durch Standardangriff, Elementarfähigkeit und Spezialfähigkeit besiegen. Daher ist das geschickte Wechseln von Figurenkarten, um Elementarreaktionen auszulösen, und das Anwenden von Verstärkung und Effekten mit verschiedenen Aktionskarten entscheidend für die Entwicklung einer erfolgreichen Strategie.

Allerdings verbraucht die Durchführung der oben genannten Aktionen oft eine bestimmte Anzahl von Elementarwürfeln, sodass das Würfeln zu Beginn jeder Runde eine weitere wichtige Variable des Spiels ist. Je mehr NPC-Kartenbeschwörer besiegt werden, desto mehr Karten und dynamische Bildseiten können die Spieler beim Kartenhändler erhalten.

In Version 3.3 warten noch weitere lustige Aktionen und Herausforderungen auf die Spieler. Bei der saisonalen Aktion „Akitsu Kimodameshi“treffen Spieler sich mit Arataki Itto, um eine Reihe von „Steinzerstörer“-Minispielen zu meistern. Bei einer weiteren speziellen Aktion „Spurensuche in der Wildnis“müssen die Spieler innerhalb einer begrenzten Zeit „Spurensucherballons“sammeln. Außerdem sind das beliebte Versteckspiel „Windflucht“und die beliebte Herausforderungsaktion „Verlorene Stadt an der Front“mit neuen Aktualisierungen zurück.

Das Update 3.3 wird ab dem 07. Dezember in Geshin Impact verfügbar sein.